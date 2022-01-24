ФСИН отстранила от должности начальника калужской колонии после убийства заключенного
ФСИН отстранила от должности начальника калужской исправительной колонии №3 Павла Рыженкова и его заместителя Евгения Цыганкова. Поводом для их отстранения стала гибель онкобольного заключенного
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отстранила от должности начальника калужской исправительной колонии №3 Павла Рыженкова и его заместителя Евгения Цыганкова. Поводом для их отстранения стала гибель онкобольного заключенного. Правозащитники считают, что его до смерти избили другие арестанты.
В заявлении ФСИН говорится, что спецкомиссия опросила сотрудников колонии и осужденных, а также изучила записи с камер видеонаблюдения. В итоге были выявлены грубые нарушения в деятельности колонии и территориального органа.
В связи с инцидентом будет проведена проверка в отношении начальника калужского управления ФСИН Андрея Конева.
По данным Gulagu.net, тело заключенного было обнаружено в медсанчасти на территории колонии, расположенной в поселке Товарково. В УФСИН заявили, что между арестантами произошел конфликт из-за «личной неприязни».
Правозащитники утверждают, что в санчасти ИК-3 трое капо-активистов забили насмерть 34-летнего Михаила Смирнова, пытаясь изнасиловать его. Капо также вымогали у мужчины 100 тысяч рублей.
По данным Gulagu.net, перед приездом комиссии ФСИН сотрудники колонии спрятали избитого очевидца, который находился в санчасти и все видел и также подвергся нападению и избиению за то, что пытался заступиться за Смирнова.
Погибший Михаил Смирнов «был лидером в среде заключенных и открыто выступал против избиений и пыток, которые начал применять новый начальник калужской ИК-3 Павел Рыженков.