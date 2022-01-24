Прокуратура подготовила заявление в суд о признании геноцида советских граждан в годы ВОВ
Прокуратура Ростовской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова подготовила заявление в суд о признании геноцидом массовых убийств граждан СССР нацистами во время Великой Отечественной войны
Прокуратура Ростовской области по поручению генпрокурора Игоря Краснова подготовила заявление в суд о признании геноцидом массовых убийств граждан СССР нацистами во время Великой Отечественной войны.
В официальном заявлении прокуратуры говорится, что в 1941–1943 годах в Ростовскую область вслед за частями вермахта прибыли карательные подразделения, которые проводили аресты и жестоко пытали местных жителей. Советских граждан убивали, а их тела бросали в ямы. За время оккупации на территории Ростовской области погибли более 126 тысяч мирных граждан и военнопленных.
В ходе последних исследований и раскопок в регионе были выявлены новые свидетельства геноцида в Сальске и Миллерово Ростовской области.
В прокуратуре напомнили, что юридическая оценка преступлениям нацистов уже была дана на Нюрнбергском процессе, однако на международном уровне геноцид признан только в отношении евреев, цыган и ряда других народностей, но не советских граждан в целом.