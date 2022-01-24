24 января 2022, 13:59
В России локдаун введут, если свободных коек останется меньше 15%
Российские власти введут локдаун из-за штамма коронавируса «омикрон», если резервы коечного фонда достигнут критического уровня, то есть свободных мест в больницах останется меньше 15%
Фото: Яндекс.Дзен
Российские власти введут локдаун из-за штамма коронавируса «омикрон», если резервы коечного фонда достигнут критического уровня, то есть свободных мест в больницах останется меньше 15%. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.
По словам парламентария, сейчас большинство российских регионов находится в состоянии готовности в два раза увеличить свой потенциал. Если удастся «обойтись малой кровью», то будут усилены ограничительные меры, однако локдаун вводиться не будет, сообщает Ura.ru.
Пока считается, что «омикрон» хотя и является очень заразным, но болезнь при нем протекает легче, чем при штамме «дельта». Высокая смертность от «омикрона» пока не зафиксирована.