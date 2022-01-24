В СПЧ призвали Кремль немедленно отреагировать на слова главы Чечни о правозащитнике и журналистке
Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов выразил удивление по поводу отсутствия какой-либо реакции со стороны Кремля за слова Рамзана Кадырова. Павел Гусев отметил, что это похоже на испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию
Член Совета по правам человека при президенте России Павел Гусев призвал федеральные власти немедленно отреагировать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который объявил террористами журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина.
Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов выразил удивление по поводу отсутствия какой-либо реакции со стороны Кремля за слова Рамзана Кадырова. Павел Гусев отметил, что это похоже на испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию.
«Молчание федеральных властей выглядит в данной ситуации очень плохим признаком», - добавил Гусев, слова которого приводит «Интерфакс».
Заявление Рамзана Кадырова в адрес главы «Комитета против пыток» и журналистки связано с историей с похищением чеченскими силовиками матери экс-сотрудника организации Абубакара Янгулбаева. Глава Чечни назвал всю семью Янгулбаевых террористами и призвал уничтожать их в случае сопротивления.
Примечательно, что по поводу похищения Заремы Янгулбаевой в Нижнем Новгороде официальный представитель Коемля Дмитрий Песков заявил, что эта история выглядит «фантастической».