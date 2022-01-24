24 января 2022, 12:59
В России за минувшие сутки выявили 65 109 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 65 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Фото: Смотрим
В России за минувшие сутки выявлено 65 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Также сообщается о смерти 655 ковидных пациентов в результате осложнений.
В Москве за прошедшие сутки выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 8 413, а в Московской области - 5 980.
Пятая волна коронавируса связана с распространением штамма «омикрон».