24 января 2022, 12:53
Еврокомиссия призвала перестать «обогащать» Владимира Путина за счет покупки газа
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал страны Евросоюза активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы у них была возможность отказаться от российского газа
Фото: Новые известия
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал страны Евросоюза активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы у них была возможность отказаться от российского газа.
Заявление г-на Тиммерманса связано с опасениями Европы, что из-за напряженных отношений с Россией цены на газ снова резко повысятся.
Замглавы ЕК призвал перестать «обогащать президента России Владимира Путина» и инвестировать в возобновляемые источники энергии (солнечные и ветряные электростанции), сообщает Bloomberg.
Напомним, что отношения ЕС и России обострились из-за обвинений в адрес «Газпрома» в намеренном сдерживании поставок и манипуляциях на энергетическом рынке, а также обвинений в адрес Кремля в подготовке вооруженного вторжения на Украину.