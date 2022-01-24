В Кызыле сотрудники полиции пришли к организатору митинга против роста цен
Мэрия Кызыла (столица Тувы) отклонила заявку на проведение митинга против роста цен на продукты питания. Заявку подавали представители регионального отделения КПРФ
Мэрия Кызыла (столица Тувы) отклонила заявку на проведение митинга против роста цен на продукты питания. Заявку подавали представители регионального отделения КПРФ.
Чиновники не разрешили проводить митинг против роста цен на продукты под предлогом действия антиковидных ограничений.
Член бюро тувинского республиканского комитета КПРФ Денис Денисов сообщил порталу Znak.com, что мэрия не только отклонила заявку на проведение митинга, но и отправила к нему сотрудников полиции. Силовики вручили политику предостережение «О недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».
Коммунисты сообщили, что все равно проведут акцию протеста против продолжающегося роста цен на продукты питания, однако она пройдет не в форме митинга, а в форме одиночных пикетов.
В КПРФ отметили, что цены на отдельные категории товаров «взвинчивают на 20-30 рублей», а некоторым россиянам уже нечего есть.