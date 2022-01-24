Фанаты «Спартака» объявили бойкот всех матчей команды из-за Fan ID
Объединение болельщиков московского «Спартака» объявило о бойкоте всех матчей команды. Акция протеста продлится до тех пор, пока власти не отменят закон о Fan ID («паспорт болельщика»)
Объединение болельщиков московского «Спартака» объявило о бойкоте всех матчей команды. Акция протеста продлится до тех пор, пока власти не отменят закон о Fan ID («паспорт болельщика»). Напомним, что с 2022 года Fan ID станет обязательным для посещения соревнований.
Болельщики красно-белых заявили, что «стадион - не тюрьма», поэтому они отказываются принимать «навязываемые правила, паспорта и идентификаторы».
Бойкот фанатов будет распространяться на матчи российской премьер-лиги, Кубка России и домашних еврокубковых игр «Спартака». Под бойкот попадут и другие соревнования, для посещения которых понадобится Fan ID.
Данное решение распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, которые отождествляют себя с московским «Спартаком».
В заявлении болельщиков говорится, что они всегда оставались с клубом, даже в условиях прессинга со стороны силовиков, однако предлагаемые властями репрессивные нововведения «не оставляют возможности принять другое решение».
В «Спартаке» заявили, что решение фанатов о бойкоте «вызывает расстройство».
«Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — заявил РБК пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.