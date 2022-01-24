24 января 2022, 10:59
Российские власти хотят обложить налогом вклады физлиц от 700 тысяч рублей
В скором времени такой налог придется платить и россиянам, размер вкладов которых не превышает 700 тысяч рублей и если заработанный процент составил более 42,5 тысяч рублей
Фото: u-f.ru
Российские власти планируют расширить действие налога на вклады, который сейчас затрагивает только вклады на миллион рублей и более.
По данным РБК, в скором времени такой налог придется платить и россиянам, размер вкладов которых не превышает 700 тысяч рублей и если заработанный процент составил более 42,5 тысяч рублей.
Эксперты отметили, что из-за повышения Центробанком ключевой ставки выросли и процентные ставки по банковским вкладам. Именно поэтому власти хотят обложить налогом вклады физлиц от 700 тысяч рублей.