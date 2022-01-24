Глава Чечни объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которая ранее писала о преследовании в регионе представителей секс-меньшинств.
В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что правозащитник и журналистка «зарабатывают на теме Чечни». По словам главы республики, они якобы «разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чечню и ее жителей».
Кадыров также добавил, что «всегда уничтожал террористов и их пособников, где бы они не находились».
Глава «Комитета против пыток» Игоря Каляпин на это заявил, что сейчас Рамзан Ахматович «расстроен как ребенок». «У него полутонов не бывает. Каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен - террорист», - отметил правозащитник.
Напомним, что «Комитет против пыток» обвиняет чеченские власти в похищении матери своего бывшего сотрудника Абубакара Янгулбаева и жены экс-судьи Сайди Янгулбаева. Глава Чечни обвинил всю семью в терроризме и призвал уничтожить их в случае сопротивления при задержании.