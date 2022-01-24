24 января 2022, 03:13
Великобритания пригрозила России санкциями за попытку установить в Украине «марионеточный режим»
Власти Великобритании анонсировали введение «серьезных» санкций против экономики России в случае если Москва попытается привести к власти на Украине пророссийских политиков
Фото: eer.ru
Власти Великобритании анонсировали введение «серьезных» санкций против экономики России в случае если Москва попытается привести к власти на Украине пророссийских политиков.
Вице-премьер страны и глава Минюста Доминик Рааб сообщил в эфире Sky News, что при попытке России вторгнуться в Украину и установить там «марионеточный режим» (то есть привести к власти «своих» политиков), страна столкнется с серьезным последствиями.
Британский министр подчеркнул, что против Москвы будет введен широкий пакет экономических санкций.
В МИД России заявили, что обвинения в намерении привести к власти на Украине «пророссийского политика», являются частью провокации Запада против России по «украинскому вопросу», сообщает «Лента.ру».