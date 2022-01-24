24 января 2022, 02:40
Вирусологи назвали частые симптомы заражения штаммом «омикрон»
Американский вирусолог Кэтрин Полинг из Atrium Health Wake Forest Baptist, что в штате Северная Каролина, перечислила симптомы, по которым можно отличить штамм «омикрон»
Фото: Радио Sputnik
Американский вирусолог Кэтрин Полинг из Atrium Health Wake Forest Baptist, что в штате Северная Каролина, перечислила симптомы, по которым можно отличить штамм «омикрон».
В интервью NBC News специалист по инфекционным сообщила, что характерными симптомами заражения «омикроном» являются кашель, заложенность носа, насморк, боль в горле и усталость. При этом заболевшие, как правило, не теряют вкус и обоняние.
Сопутствующими признаками заражения новым штаммом также могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела, сообщает «Лента.ру».
Кэтрин Полинг отметила, что перечисленные признаки могут наблюдаться не у всех заболевших, однако они могут облегчить так называемое самостоятельное выявление коронавируса, а именно, штамма «омикрон».