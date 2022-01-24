Московские медики пожаловались на новую униформу от компании Bosco
Дело в том, что до прошлого года московские больницы самостоятельно закупали униформу для своих работников. Причем некоторые сотрудники вообще сами покупали для себя халаты
В Москве врачи и медицинский персонал массово жалуется на новую рабочую форму, которую для них шьет фирма Bosco.
Дело в том, что до прошлого года московские больницы самостоятельно закупали униформу для своих работников. Причем некоторые сотрудники вообще сами покупали для себя халаты. В итоге медики одевались «вразнобой», что не нравилось мэрии Москвы. В итоге чиновники решили перевести всех медработников на форму единого образца. При этом власти обещали, что это будет очень качественная форма.
Однако форму от компании Bosco, которая ранее много лет подряд экипировала членов российской олимпийской сборной, медики не оценили. Они пожаловались, что одежда сшита из синтетических тканей, липнет к телу, мнется, линяет при стирке. Некоторые медработники даже сообщили, что форма от Bosco просвечивает и вызывает аллергию, пишет телеграм-канал Baza.
Кроме того, новую рабочую форму нужно получать в экипировочном центре Bosco, куда медикам приходится ездить самим, по специальному направлению и к определенному времени.