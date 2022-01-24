Российские власти выделили ещё 2 млн долларов на питание таджикских школьников
Советник-посланник Таджикистана Шамиль Шамсутдинов сообщил, что в рамках заботы о подрастающем поколении Россия выделила республике в сумме 82 млн долларов на шальное питание
Российское правительство выделило из федерального бюджета ещё 2 млн долларов Таджикистану на организацию питания школьников.
Советник-посланник Таджикистана Шамиль Шамсутдинов сообщил, что в рамках заботы о подрастающем поколении Россия выделила республике в сумме 82 млн долларов на шальное питание.
Политик отметил, что такой шаг «в духе союзничества и стратегического партнёрства.
По данным телеграм-канала Readovka, российское правительство оплачивает горячее питание учащихся начальной школы Таджикистана с 2013 года. Под эту программу попадают около 440 тысяч школьников.
Отметим, что в российских школах горячее питание для учеников младших классов было необязательным, поэтому данный вопрос пару лет назад пришлось поднимать на уровне президента страны.