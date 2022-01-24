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24 января 2022, 01:36

Российские власти выделили ещё 2 млн долларов на питание таджикских школьников

Советник-посланник Таджикистана Шамиль Шамсутдинов сообщил, что в рамках заботы о подрастающем поколении Россия выделила республике в сумме 82 млн долларов на шальное питание

Российские власти выделили ещё 2 млн долларов на питание таджикских школьников
Фото: tvk6.ru

Российское правительство выделило из федерального бюджета ещё 2 млн долларов Таджикистану на организацию питания школьников. 

Советник-посланник Таджикистана Шамиль Шамсутдинов сообщил, что в рамках заботы о подрастающем поколении Россия выделила республике в сумме 82 млн долларов на шальное питание. 

Политик отметил, что такой шаг «в духе союзничества и стратегического партнёрства. 

По данным телеграм-канала Readovka, российское правительство оплачивает горячее питание учащихся начальной школы Таджикистана с 2013 года. Под эту программу попадают около 440 тысяч школьников. 

Отметим, что в российских школах горячее питание для учеников младших классов было необязательным, поэтому данный вопрос пару лет назад пришлось поднимать на уровне президента страны. 

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