Хакеры слили в даркнет данные предприятия «Алмаз-Антей» в ответ на агрессию против Украины
Неизвестные слили в даркнет данные российского оборонного предприятия «Алмаз-Антей». В продажу на теневых форумах выставлены файлы объемом 9 гб
Неизвестные слили в даркнет данные российского оборонного предприятия «Алмаз-Антей». В продажу на теневых форумах выставлены файлы объемом 9 гб.
Эксперты в сфере кибербезопасности подтвердили изданию Readovka подлинность слитых данных.
В объявлении о продаже данных «Алмаз-Антея» отмечается, это плата за «военную агрессию России против Украины».
Авторы этого объявления также рассказали, что после публикации старой версии данных с ними связались некие люди, которые потребовали удалить эти файлы и пригрозили им расправой. Тогда они решили опубликовать на теневом форуме полный вариант данных.
Хакеры также анонсировали публикацию данных ряда других российских оборонных предприятий. В их числе НПО «СПЛАВ», ВПК «НПО Машиностроения», Концерн «Океанприбор», «КБ Машиностроения» и другие.