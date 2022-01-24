Государственным СМИ на фоне пятой волны коронавируса запретили говорить о рекордной заболеваемости
Государственные СМИ получили от властей новые методички по освещению темы коронавируса. Теперь им запрещается при публикации данных о заболевших, что в стране был побит рекорд по количеству новых случаев
Государственные СМИ получили от властей новые методички по освещению темы коронавируса. Теперь им запрещается при публикации данных о заболевших, что в стране был побит рекорд по количеству новых случаев. При этом госСМИ разрешается сообщать о плохой статистике в других странах, сообщает телеграм-канал Readovka.
Отметим, что сейчас как раз в России ежедневно выявляют рекордное число заболевших в связи с распространением штамма «омикрон». Причем за сутки число новых заразившихся вырастает почти на 10 тысяч человек, чего не было даже при распространении штамма «дельта».
Аналитик больших данных Александр Драган сообщил, что теперь государственные СМИ будут акцентировать внимание на госпитализациях ковидных пациентов (этот показатель намного меньше показателя общего числа заболевших), а также на количестве выписанных. Последнее, по замыслу властей, должно «успокаивать» граждан. Сколько человек заболевает за одни сутки, подконтрольные властям СМИ будут сообщать «вскользь».
Сообщать об антирекордах по количеству новых заражений в других странах российским СМИ не запрещается, а, напротив, даже приветствуется.
Примечательно, что еще неделю назад государственные телеканалы в новостях и общественно-политических ток-шоу с тревогой сообщали, что штамм «омикрон» уже атакует Россию, а теперь риторика сменилась.
Эксперты отмечают, что такая информационная политика во время пятой волны коронавируса только еще больше расслабит российских граждан, которые и без того перестали бояться инфекции, не носить маски в общественных местах и отказываться от вакцинации.