Запрет криптовалют оставит Россию на обочине экономического прогресса
Павел Дуров раскритиковал Центробанк за призыв запретить оборот криптовалют в России. По мнению бизнесмена, реализация такого решения приведет к оттоку из страны ИТ-специалистов
Создатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Центробанк за призыв запретить оборот криптовалют в России. По мнению бизнесмена, реализация такого решения приведет к оттоку из страны ИТ-специалистов и уничтожит отрасль высокотехнологичной экономики.
Павел Дуров заявил, что предложение ЦБ РФ запретить криптовалюты неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Бизнесмен добавил, что данный запрет все равно не остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере. При том, что Россия в настоящее время является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии, сообщает РБК.
Дуров привел в пример соседние Украину и Узбекистан, где власти, напротив, принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна, чтобы «не остаться на обочине технологического и экономического прогресса».
Напомним, что на минувшей неделе ЦБ предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалют. По данным СМИ, данную инициативу лоббирует Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая таким образом рассчитывает лишить финансирования оппозиции и независимых журналистов.