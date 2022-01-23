23 января 2022, 12:23
СКР по Северной Осетии проводит проверку по факту смерти восьмерых рожениц в больнице
Следственный комитет по республике Северная Осетия начал проверку по факту восьми случаев смерти беременных женщин в Правобережной районной больнице. Смерти произошли в период с сентября по декабря 2021 года
Фото: kavkazr.com
Следственный комитет по республике Северная Осетия начал проверку по факту восьми случаев смерти беременных женщин в Правобережной районной больнице. Смерти произошли в период с сентября по декабря 2021 года.
Ранее родственники погибших рожениц направили соответствующее обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Семьи требуют наказать виновных.
Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что шесть беременных женщин заразились коронавирусной инфекции и скончались в результате вызванных вирусом осложнений.