Меню
Политика
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
23 января 2022, 12:08

Экс-сотрудник «Комитета против пыток» потребовал отставки главы Чечни

Сын федерального судьи в отставке из Чечни Сайди Янгулбаева Абубакар, который ранее работал в «Комитете против пыток», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Рамзана Кадырова в отставку

Экс-сотрудник «Комитета против пыток» потребовал отставки главы Чечни
Фото: rupres.su

Сын федерального судьи в отставке из Чечни Сайди Янгулбаева Абубакар, который ранее работал в «Комитете против пыток», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Рамзана Кадырова в отставку. Заявление связано с похищением чеченскими силовиками его матери Заремы.

В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) правозащитник рассказал, что похищение людей вместо диалога «стало российской реальностью». 

«Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека», — говорится в заявлении Абубакара Янгулбаева. 

Одновременно с этим Янгулбаев обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту заявления главы Чечни в адрес его семьи. Ранее глава Чечни заявил, что Янгулбаевых ждет или место в тюрьме или в земле.

Также сообщается, что экс-судья Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России из-за угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

В свою очередь Евросоюз обратился к российским властям с требованием Зарему Янгулбаеву. После того, как чеченские силовики вывезли женщину из Нижнего Новгорода в Чечню на допрос, о ней ничего неизвестно. По словам родственников, она страдает диабетом и ей необходимы лекарства.

Материалы по теме
Глава Чечни заявил, что семью Янгулбаевых ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».
Автомобильный парк полиции Чечни пополнился двумя автомобилями Cadillac Escalade
Рамзан Кадыров призвал привлекать к уголовной ответственности «иностранных агентов»
Сейчас на главной
В Севастополе после Крещения в жилые дома подали святую воду
православные праздники
В Севастополе после Крещения в жилые дома подали святую воду
По словам чиновника, святая вода пошла по кранам местных жителей после освящения вод Чернореченского водохранилища, которое является основным источником водоснабжения города
Премьер Мишустин поручил антимонопольщикам проверить цены на ПЦР-тесты
ПЦР-тесты
Премьер Мишустин поручил антимонопольщикам проверить цены на ПЦР-тесты
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус
В Петербурге силовики проведут рейды по кафе и барам, примкнувшим к движению «QR-сопротивления»
QR-коды
В Петербурге силовики проведут рейды по кафе и барам, примкнувшим к движению «QR-сопротивления»
В Санкт-Петербурге в эти выходные сотрудники полиции и Следственного комитета проведут рейды по ресторанам, барам и магазинам, которые примкнули к движению «QR-сопротивления»
Администрация Подмосковья потратит на свой пиар в СМИ 179 млн рублей
госзакупки
Администрация Подмосковья потратит на свой пиар в СМИ 179 млн рублей
Андрей Воробьев потратит почти 200 млн рублей на размещение материалов о своей деятельности в СМИ. В соответствующем госконтракте речь идет о размещениях в РБК, РИА «Новости», ТАСС, «Интерфаксе», «Ленте.ру», «Независимой газете»
«Ваше место либо в тюрьме, либо под землей»
похищение людей в чечне
«Ваше место либо в тюрьме, либо под землей»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение силовиками жены бывшего федерального судьи и матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Янгулбаевой, заявил, что у этой семьи якобы «нет понятия чести и достоинства»
Правительство России из-за «омикрона» переходит на удаленную работу
штамм омикрон
Правительство России из-за «омикрона» переходит на удаленную работу
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также министерств и ведомств федерального уровня в онлан-формат
Публикация таких данных снижает доверие к вакцине
вакцина от коронавируса
Публикация таких данных снижает доверие к вакцине
Минзрав России назвал нецелесообразной публикацию данных о россиянах, умерших после вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос представителя «Новых людей» Владимира Плякина
Общество
В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи из-за штамма «омикрон», которые привел к взрывному росту заболеваемости коронавирусом
«Мы предпочитаем не верить в такие сообщения»
похищение людей в чечне
«Мы предпочитаем не верить в такие сообщения»
Дмитрий Песков назвал «фантастической» историю с похищением чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева
ФАС предложила изымать у иностранных инвесторов, нарушающих закон, акции предприятий
инвесторы
ФАС предложила изымать у иностранных инвесторов, нарушающих закон, акции предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила изымать акции у иностранных инвесторов стратегических предприятий в случае нарушения ими закона
В России стремительно растет число заразившихся коронавирусом
коронавирус
В России стремительно растет число заразившихся коронавирусом
В России выявили 49 513 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в результате осложнений за сутки скончались 692 человека
Экс-депутату Наталье Поклонской подыскали новую работу в Россотрудничестве
наталья поклонская
Экс-депутату Наталье Поклонской подыскали новую работу в Россотрудничестве
Бывшему прокурору Крыма и бывшему депутату Госдумы Натальей Поклонской, которая отказалась ехать послом России в республику Кабо-Верде, подыскали новое место работы в Москве
Бизнес выступил против повышения показателя МРОТ/медианная зарплата
МРОТ
Бизнес выступил против повышения показателя МРОТ/медианная зарплата
Российский бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России ежегодно повышать соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты
Росавиация предупредила авиакомпании о «возможном влиянии» сетей 5G на работу бортового оборудования
авиакомпании
Росавиация предупредила авиакомпании о «возможном влиянии» сетей 5G на работу бортового оборудования
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к «возможному влиянию» современных сетей 5G на работу бортового оборудования во время полетов в другие страны
Республиканская партия США предложила ввести санкции против Путина, Кабаевой, Сечина и других
антироссийские санкции
Республиканская партия США предложила ввести санкции против Путина, Кабаевой, Сечина и других
Конгрессмен Джим Бэнкс подготовил законопроект который предполагает введение персональных санкций в отношении российского президента, членов его семьи, близких к нему бизнесменов и чиновников
В мире
Власти Испании будут платить молодежи пособия, чтобы они быстрее съезжали из родительского дома
Власти Испании анонсировали выплату пособий молодым людям, которые еще живут вместе с родителями. Выплата в размере 250 евро в месяц поможет им съехать из родительского дома и стать по-настоящему самостоятельными
СКР начал проверку по факту фальсификации доказательство по делу «омбудсмена полиции»
владимир воронцов
СКР начал проверку по факту фальсификации доказательство по делу «омбудсмена полиции»
В то же время в отношении «омбудсмена полиции» расследуется 14 уголовных дел по фактам вымогательства, распространения порнографии, клеветы и публичного оскорбления представителя власти
Команда Алексея Навального опубликовала реальные фотографии «дворца Путина»
резиденции президента
Команда Алексея Навального опубликовала реальные фотографии «дворца Путина»
Команда Алексея Навального в годовщину выхода резонансного расследования о тайном дворце президента Владимира Путина в Геленджике опубликовала новые и реальные фотографии этого объекта