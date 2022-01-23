Экс-сотрудник «Комитета против пыток» потребовал отставки главы Чечни
Сын федерального судьи в отставке из Чечни Сайди Янгулбаева Абубакар, который ранее работал в «Комитете против пыток», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Рамзана Кадырова в отставку
Сын федерального судьи в отставке из Чечни Сайди Янгулбаева Абубакар, который ранее работал в «Комитете против пыток», обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Рамзана Кадырова в отставку. Заявление связано с похищением чеченскими силовиками его матери Заремы.
В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) правозащитник рассказал, что похищение людей вместо диалога «стало российской реальностью».
«Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека», — говорится в заявлении Абубакара Янгулбаева.
Одновременно с этим Янгулбаев обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту заявления главы Чечни в адрес его семьи. Ранее глава Чечни заявил, что Янгулбаевых ждет или место в тюрьме или в земле.
Также сообщается, что экс-судья Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России из-за угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
В свою очередь Евросоюз обратился к российским властям с требованием Зарему Янгулбаеву. После того, как чеченские силовики вывезли женщину из Нижнего Новгорода в Чечню на допрос, о ней ничего неизвестно. По словам родственников, она страдает диабетом и ей необходимы лекарства.