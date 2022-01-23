23 января 2022, 11:47
В Севастополе после Крещения в жилые дома подали святую воду
По словам чиновника, святая вода пошла по кранам местных жителей после освящения вод Чернореченского водохранилища, которое является основным источником водоснабжения города
Фото: pibig.info
В Севастополе в жилые дома после Крещения Господня в краны подали святую воду. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
По словам чиновника, святая вода пошла по кранам местных жителей после освящения вод Чернореченского водохранилища, которое является основным источником водоснабжения города, сообщает Znak.com.
«Эта замечательная севастопольская традиция, когда после сегодняшней службы можно открыть кран, и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет», - отметил Михаил Развозжаев.
После освящения Чернореченского водохранилища на праздник Крещение Господне вода спустя несколько часов начинает поступать во все жилые дома Севастополя.