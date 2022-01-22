Премьер Мишустин поручил антимонопольщикам проверить цены на ПЦР-тесты
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
В России стоимость такого теста начинается от 1500 тысяч рублей. Окончательная его стоимость зависит от сроков получения результата.
Отметим, что антимонопольщики уже проводили проверку стоимости ПЦР-тестов летом 2021 года, но в декабре этот вопрос снова был поднят властями.
Так, в Госдуме отметили, что стоимость изготовления ПЦР-теста составляет от 150 до 300 рублей, однако в клиниках цены на тестирование начинаются от 1500 рублей. Депутаты также предлагали ограничить стоимость теста на COVID-19 одной тысячей рублей.
Больше всего денег на ПЦР-тесты тратят непривитые туристы, которым приходится сдавать анализы перед вылетом (в зависимости от условий въезда той или иной страны) и по возвращению на родину. Для семьи из трех-четырех человек это очень серьезные дополнительные траты.