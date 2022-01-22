В Петербурге силовики проведут рейды по кафе и барам, примкнувшим к движению «QR-сопротивления»
В Санкт-Петербурге в эти выходные сотрудники полиции и Следственного комитета проведут рейды по ресторанам, барам и магазинам, которые примкнули к движению «QR-сопротивления»
В Санкт-Петербурге в эти выходные сотрудники полиции и Следственного комитета проведут рейды по ресторанам, барам и магазинам, которые примкнули к движению «QR-сопротивления».
По данным «Фонтанки», силовики собираются посетить заведения ресторатора Александра Коновалова, который первым предложил бизнесу выступить против системы антиковидных QR-кодов, а также сторонников движения «сопротивления».
В отношении бизнеса, который игнорирует постановление губернатора Александра Беглова о введении QR-кодов в общественных местах, могут возбудить дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Согласно последним данным, к движению «QR-сопротивления» примкнули более 150 ресторанов, кафе, баров и магазинов.
«[Губернатор Петербурга Александр Беглов] только зря несчастных полицейских от отдыха отвлекает. Мы все равно будем работать. Пусть хоть ежедневно ходят. Товарищ Беглов от отчаяния делает это», - заявил порталу Znak.com Александр Коновалов и добавил, что система QR-кодов уничтожает бизнес в городе.