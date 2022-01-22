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22 января 2022, 00:46

Администрация Подмосковья потратит на свой пиар в СМИ 179 млн рублей

Администрация Московской области потратит 179 млн рублей на размещение материалов о своей деятельности в СМИ. В соответствующем госконтракте речь идет о размещениях в РБК, РИА «Новости», ТАСС, «Интерфаксе», «Ленте.ру», «Независимой газете»

Администрация Подмосковья потратит на свой пиар в СМИ 179 млн рублей
Фото: infosmi.net

Администрация Московской области потратит 179 млн рублей на размещение материалов о своей деятельности в СМИ. В соответствующем госконтракте речь идет о размещениях в РБК, РИА «Новости», ТАСС, «Интерфаксе», «Ленте.ру», «Независимой газете», «Московском комсомольце» и «Комсомольской правде». Причем больше всех заработают на пиаре властей Подмосковья «КП» и «МК».

Контракт на пиар деятельности органов государственной власти Московской области с федеральными СМИ заключен от имени главного управления по информационной политике региона. По условиям тендера перечисленные СМИ должны оказывать информационную поддержку согласно «календарному плану».

Больше всех на пиаре администрации Подмосковья заработают «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда». Эти издания получат по 76 и 50 млн рублей соответственно. Меньше всего получат РИА «Новости» и ТАСС - по 6,4 и 6 млн рублей соответственно, сообщает Znak.com.

Отметим, что в прошлом году на информационное сопровождение в федеральных СМИ администрация губернатора Андрея Воробьева потратила 170 млн рублей.

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