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Общество
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22 января 2022, 00:16

Глава Чечни заявил, что семью Янгулбаевых ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение силовиками жены бывшего федерального судьи и матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Янгулбаевой, заявил, что у этой семьи якобы «нет понятия чести и достоинства»

Глава Чечни заявил, что семью Янгулбаевых ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».
Фото: Первый Севастопольский

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение силовиками жены бывшего федерального судьи и матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Янгулбаевой, заявил, что у этой семьи якобы «нет понятия чести и достоинства». Чиновник добавил, что их ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».

«У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах», - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также заявил, что задержание Заремы Янгулбаевой было согласованным и законным. Напомним, что чеченские силовики похитили ее из квартиры в Нижнем Новгороде. Ее мужа Сайди задержать не смогли из-за его статуса бывшего федерального судьи.

Согласно новым данным, Зарема Мусаева и Сайди Янгулбаев проходят в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Сами Янгулбаевы связывают произошедшее с тем, что семья критикует политику главы Чечни Рамзана Кадырова.

Так, экс-судья Сайди Янгулбаев рассказал порталу Znak.com, что его сын Ибрагим подвергался пыткам в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина отметил, что чеченские власти давно оказывают давление на его семью, а его сыновей подозревают в причастности к признанному экстремистским Telegram-каналу 1ADAT.

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