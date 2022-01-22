Глава Чечни заявил, что семью Янгулбаевых ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение силовиками жены бывшего федерального судьи и матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Янгулбаевой, заявил, что у этой семьи якобы «нет понятия чести и достоинства»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя похищение силовиками жены бывшего федерального судьи и матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Янгулбаевой, заявил, что у этой семьи якобы «нет понятия чести и достоинства». Чиновник добавил, что их ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».
«У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах», - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Глава Чечни также заявил, что задержание Заремы Янгулбаевой было согласованным и законным. Напомним, что чеченские силовики похитили ее из квартиры в Нижнем Новгороде. Ее мужа Сайди задержать не смогли из-за его статуса бывшего федерального судьи.
Согласно новым данным, Зарема Мусаева и Сайди Янгулбаев проходят в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Сами Янгулбаевы связывают произошедшее с тем, что семья критикует политику главы Чечни Рамзана Кадырова.
Так, экс-судья Сайди Янгулбаев рассказал порталу Znak.com, что его сын Ибрагим подвергался пыткам в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина отметил, что чеченские власти давно оказывают давление на его семью, а его сыновей подозревают в причастности к признанному экстремистским Telegram-каналу 1ADAT.