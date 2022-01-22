Власти ХМАО на фоне роста смертности из-за COVID-19 потратят 360 млн рублей на расширение кладбищ
По данным на начало 2022 года смертность в ХМАО возросла на 40% по сравнению с 2020-м годом. В этой связи местные власти решили подготовить дополнительные места для захоронения
Власти Ханты-Мансийского АО на фоне пятой волны коронавируса расширяют территорию кладбищ в трех городах. На эти цели из бюджета выделили 360 млн рублей.
По данным на начало 2022 года смертность в ХМАО возросла на 40% по сравнению с 2020-м годом. В этой связи местные власти решили подготовить дополнительные места для захоронения.
Так, администрация Мегиона заключила еще один госконтракт стоимостью 2 млн рублей на расширение территории местного кладбища. В 2021 году на эти же цели уже было потрачено 5 млн рублей, сообщает Znak.com.
Нижневартовск потратит на расширение погоста около 70 млн рублей. кладбище должно будет увеличиться на один гектар. При этом в прошлом году мэрия объявила о строительстве четвертой очереди городского кладбища за 286 млн рублей.