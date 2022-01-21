В сургутской больнице напали на журналистов, которые готовили репортаж о самоубийстве двух медсестер
Журналисты «Новой газеты» подверглись нападению в Сургутской клинической травматологической больнице, где они готовили репортаж о самоубийстве двух медсестер. Изольда Дробина и Арден Аркман сообщили, что на них напал заместитель главврача Андрей Матвеев
Журналисты «Новой газеты» подверглись нападению в Сургутской клинической травматологической больнице, где они готовили репортаж о самоубийстве двух медсестер. Изольда Дробина и Арден Аркман сообщили, что на них напал заместитель главврача Андрей Матвеев.
Сотрудник медучреждения повалил Аркмана на землю и попытался разбить камеру, а затем напал на Дробину, которая пыталась защитить коллегу. Девушку замглавврача ударил в область скулы.
Журналисты «Новой» обратились в полицию в связи с инцидентом.
Напомним, что в травматологической больнице в конце 2021 года покончили с собой две медсестры Аяжан Ташмагабетова и Ираида Петрова. Родственники и коллеги рассказали журналистам, что причиной суицидов стала травля на работе со стороны начальства. В частности, муж Ташмагабетовой обвиняет в случившемся старшую медсестру Ольгу Матвейчук.
Расследование по факту доведения до самоубийства медсестер находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.