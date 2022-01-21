21 января 2022, 16:59
Правительство России из-за «омикрона» переходит на удаленную работу
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также министерств и ведомств федерального уровня в онлан-формат
Фото: telegramnews.ru
Российское правительство переходит на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «омикрон».
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также министерств и ведомств федерального уровня в онлан-формат.
На удаленку переходят также сотрудники аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.
Ранее Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести часть своих сотрудников на дистанционную работу в связи со стремительным распространением штамма «омикрон».