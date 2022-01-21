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21 января 2022, 16:59

Правительство России из-за «омикрона» переходит на удаленную работу

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также министерств и ведомств федерального уровня в онлан-формат

Правительство России из-за «омикрона» переходит на удаленную работу
Фото: telegramnews.ru

Российское правительство переходит на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма «омикрон».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также министерств и ведомств федерального уровня в онлан-формат.

На удаленку переходят также сотрудники аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

Ранее Михаил Мишустин обратился к российским работодателям с просьбой перевести часть своих сотрудников на дистанционную работу в связи со стремительным распространением штамма «омикрон».

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