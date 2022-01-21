Минздрав счел нецелесообразным публиковать данные об умерших после прививки россиянах
Минзрав России назвал нецелесообразной публикацию данных о россиянах, умерших после вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос представителя «Новых людей» Владимира Плякина
Минзрав России назвал нецелесообразной публикацию данных о россиянах, умерших после вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос представителя «Новых людей» Владимира Плякина. Последний поинтересовался у чиновников, почему такая информация нигде публично не публикуется.
В ответе Минздрава говорится, что собирать статистические данные о количестве умерших после прививки людей «нецелесообразно». Кроме того, предоставление таких данных может вызвать падение доверия населения к вакцине.
«Такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в письме, которое цитирует Znak.com.
Одновременно с этим в ведомстве заявили, что ни один российский гражданин не умер непосредственно из-за прививки против коронавируса, а «нежелательные эффекты» после вакцинации составляют 0,018% от всех привитых. Что касается уровня заболеваемости привитых, то этот показатель равен 4%.