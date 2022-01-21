В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи из-за штамма «омикрон», которые привел к взрывному росту заболеваемости коронавирусом
В Санкт-Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи из-за штамма «омикрон», которые привел к взрывному росту заболеваемости коронавирусом.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что запрет на оказание планово помощи вводится с 21 января. В северной столице приостановили профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях.
При этом власти сделали исключение для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге за минувшие сутки выявили 5 922 новых случаев заражения коронавирусом.