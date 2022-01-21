Сотрудники «Россети Северо-Запад» потребовали уволить своего начальника
В Коми сотрудники ПАО «Россети Северо-Запад» потребовали отставки директора компании. Они обвиняют начальника в том, что он поставил под угрозу электроснабжение всего региона
В Коми сотрудники ПАО «Россети Северо-Запад» потребовали отставки директора компании. Они обвиняют начальника в том, что он поставил под угрозу электроснабжение всего региона.
Сотрудники «Россети Северо-Запад» (филиал «Комиэнерго») собрали 1,5 тысячи подписей под обращением, в котором они заявили о своем нежелании работать под руководством директора Александра Царегородцева. Работники недовольны тем, что начальство проводит масштабные «чистки» квалифицированного персонала, а практическая работа замещается бесполезными совещаниями.
Помимо этого сотрудники жалуются на моральное давление со стороны руководства, регулярную отправку бригад в соседние регионы, а также на принуждение к вакцинации от коронавируса, сообщает телеграм-канал Readovka.
В своем обращении сотрудники указали, что под руководством директора филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Царегородцева А.Г. они не могут гарантировать бесперебойное электроснабжение в республике Коми.
В головной компании РАО «Россети», которую возглавляет Андрей Рюмин, ситуацию в Коми пока не прокомментировали.