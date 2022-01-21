21 января 2022, 14:44
В Красноярске по подозрению в массовом лжеминировании школ задержали подростков
В Красноярске по подозрению в лжеминировании учебных заведений правоохранители задержали несколько школьников. По версии следствия, именно подростки осуществили рассылку писем с угрозой взрыва, из-за которых во всех городских школах провели эвакуацию
Фото: vesti.ru
В Красноярске по подозрению в лжеминировании учебных заведений правоохранители задержали несколько школьников. По версии следствия, именно подростки осуществили рассылку писем с угрозой взрыва, из-за которых во всех городских школах провели эвакуацию.
По данным издания Baza, задержанные подростки заявили, что они «просто шутили» и никаких заказчиков у них не было. Вы
Выйти на лжетеррористов удалось через почту. Скорее всего, они допустили ошибку и отправили сообщения о минировании школ не через ВПН.
В ГУ МВД по Красноярскому краю задержание подростков по подозрению в минировании учебных заведений пока не прокомментировали.