В Кремле назвали «фантастической» историю с похищением чеченскими силовиками матери правозащитника
Дмитрий Песков назвал «фантастической» историю с похищением чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «фантастической» историю с похищением чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева.
«Мы предпочитаем не верить в такие сообщения без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», - заявил пресс-секретарь президента в эфире радиостанции «Маяк». При этом кремлевского чиновника не смутил тот факт, что у похищения Заремы Янгулбаевой были свидетели.
Дмитрий Песков, комментируя сообщения о проведении чеченским силовиками спецоперации в других регионах, заявил, что у них не может быть особого статуса.
Напомним, что в Нижнем Новгороде вечером 20 января неизвестные мужчины, которые разговаривали на чеченском языке и представились сотрудниками полиции ЧР, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и забрали его жену Зарему. Увезти неизвестные намеревались и самого экс-судью, но сделать это не позволил его статус.
Правозащитник Абубакар Янгулбаев заявил, что его мать «похитили кадыровцы». В «Комитете против пыток» считают, что действия чеченских силовиков связаны с преследованием чеченских блогеров, которые якобы связаны с оппозиционным телеграм-каналом «1ADAT» (признан экстремистским).