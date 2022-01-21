ФАС предложила изымать у иностранных инвесторов акции в предприятиях, нарушающих закон
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила изымать акции у иностранных инвесторов в стратегические предприятия в случае нарушения ими закона
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила изымать акции у иностранных инвесторов в стратегические предприятия в случае нарушения ими закона.
В ведомстве отметили, что речь идет об инвесторах, которые приобрели контрольный пакет акций. Однако эксперты уверены, что в случае принятия соответствующего закона власти расширят его трактовку и будут изымать акции у инвесторов с неконтрольной долей. Кроме того, в российском законодательстве нет четкого определения, какие именно предприятия имеют стратегическое значение для государства, сообщает Znak.com.
Инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в этой связи отметил, что сейчас иностранный капитал и так напуган геополитикой, а «игра мышцами» со стороны ФАС «способна только поднять градус этого накала». В итоге инвесторы будут уходить из России в более безопасные страны.