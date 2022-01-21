В московских аэропортах задержаны и отменены около 50 рейсов
В московских аэропортах снова задержаны и отменены десятки рейсов из-за снегопада. По данным на 13.00 по московскому времени, в сумме не были отправлены вовремя около 50 рейсов
Фото: iz.ru
В московских аэропортах снова задержаны и отменены десятки рейсов из-за снегопада. По данным на 13.00 по московскому времени, в сумме не были отправлены вовремя около 50 рейсов.
Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту «Внуково» задерживается отправление семи рейсов и отменены еще девять. В «Шереметьево» задержаны девять рейсов и 16 отменены. В «Домодедово» задержаны восемь рейсов и 16 рейсов отменили.
В последний раз массовая задержка и отмена рейсов в воздушных гаванях столицы фиксировалась 18 января, когда на город обрушился сильный снегопад.