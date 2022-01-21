21 января 2022, 13:39
В России стремительно растет число заразившихся коронавирусом
В России выявили 49 513 новых случаев заражения коронавирусом. Еще вчера по стране было выявлено около 38 800 новых заболевших. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в результате осложнений за сутки скончались 692 человека
Фото: imag.one
В России выявили 49 513 новых случаев заражения коронавирусом. Еще вчера по стране было выявлено около 38 800 новых заболевших.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в результате осложнений за сутки скончались 692 человека.
В Москве выявлено рекордные 15 987 новых случаев заражения COVID-19. По сравнению с показателем от 20 января число заболевших в столице выросло почти на 4 тысячи человек. В Петербурге выявили 5 922 заболевших, а в Московской области - 4 424.
Резкие рост числа заразившихся в России объясняется стремительным распространением нового штамма «омикрон» на фоне низких темпов вакцинации населения.