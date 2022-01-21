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21 января 2022, 13:39

В России стремительно растет число заразившихся коронавирусом

В России выявили 49 513 новых случаев заражения коронавирусом. Еще вчера по стране было выявлено около 38 800 новых заболевших. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в результате осложнений за сутки скончались 692 человека

В России стремительно растет число заразившихся коронавирусом
Фото: imag.one

В России выявили 49 513 новых случаев заражения коронавирусом. Еще вчера по стране было выявлено около 38 800 новых заболевших.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в результате осложнений за сутки скончались 692 человека.

В Москве выявлено рекордные 15 987 новых случаев заражения COVID-19. По сравнению с показателем от 20 января число заболевших в столице выросло почти на 4 тысячи человек. В Петербурге выявили 5 922 заболевших, а в Московской области - 4 424.

Резкие рост числа заразившихся в России объясняется стремительным распространением нового штамма «омикрон» на фоне низких темпов вакцинации населения.

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