Из ЕГРЮЛ пропали данные об учредителях фонда дочери президента и друга президента
Из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пропали данные об учредителях фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова
Из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пропали данные об учредителях фонда «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова.
Издание «ЧТД» сообщает, что сведения об учредителях фонда были удалены из реестра 15 декабря 2021 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 14 декабря 2021 года, единственным учредителем фонда значился Московский государственный университет имени Ломоносова. В выписке от 21 января уже отсутствует графа «Сведения об участниках / учредителях юридического лица», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Кроме того, из ЕГРЮЛ пропали сведения об учредителях фонда имени Ахмата Кадырова и фонда «Возрождение традиций», который ранее зарегистрировал друг президента России Сергей Ролдугин, образовательного фонда «Талант и успех», связанного с Ролдугиным, а также гостелеканала RT.
Согласно приказу Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года, теперь при регистрации в налоговой НКО, фондов, политических партий и общественных движений и профсоюзов сведения об их учредителях можно не предоставлять.