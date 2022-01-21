Экс-депутату Наталье Поклонской подыскали новую работу в Россотрудничестве
Бывшему прокурору Крыма и бывшему депутату Госдумы Натальей Поклонской, которая отказалась ехать послом России в республику Кабо-Верде, подыскали новое место работы в Москве
Бывшему прокурору Крыма и бывшему депутату Госдумы Натальей Поклонской, которая отказалась ехать послом России в республику Кабо-Верде, подыскали новое место работы в Москве.
Она может занять должность заместителя главы Россотрудничества, сообщает РИА Новости.
«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», - заявила экс-депутат, но официально не подтвердила информацию о своем новом месте работы.
Три месяца назад Наталья Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде, однако так и не отправилась в эту республику и не приступила к исполнению своих обязанностей. На этой неделе власти официально подтвердили, что экс-депутат не может стать послом «по личным обстоятельствам».
Отказ экс-прокурора Крыма ехать работать в Кабо-Верде может быть связан с намерениями властей Украины направить в эту страну запрос об аресте и выдаче Поклонской, которую обвиняют в государственной измене.