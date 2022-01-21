Российский бизнес выступил против ежегодного повышения показателя МРОТ/медианная зарплата
Российский бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно повышать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты
Российский бизнес выступил против предложения Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ежегодно повышать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты. Больше других против этой инициативы выступают тарифные предприятия - энергетические, коммунальные и транспортные компании.
Накануне объединения работников обратились к главе Минтруда и соцзащиты Антону Котякову с предложением повышать показатель МРОТ/медианная зарплата на один процентный пункт ежегодно до 2030 года. Медиана определяется как уровень, для которого одна половина населения имеет зарплату ниже этой величины, другая — выше. В текущем году этот показатель составляет 42% в целом по стране.
«Ведомости» сообщают, что представители бизнеса выступили против этой инициативы. Так, в «ЭРА России» заявили, что из-за повышения показателя МРОТ/медианная зарплата может нарушиться баланс интересов потребителей тепловой энергии и поставщиков. Для предприятий это чревато ухудшением финансовой конъюнктуры.
Напомним, что 1 января 2022 года МРОТ в России увеличился с 11 129 до 12 084 рубля после вычета налогов. Индексация минимального размера оплаты труда составила 8,6%.