21 января 2022, 08:10
ВГТРК оштрафовали за демонстрацию БДСМ-кадров в выпуске ток-шоу «60 минут»
Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) оштрафовали за демонстрацию кадров с БДСМ-сессией в эфире общественно-политического ток-шоу «60 минут»
Фото: washingtonpost.com
Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) оштрафовали за демонстрацию кадров с БДСМ-сессией в эфире общественно-политического ток-шоу «60 минут».
Речь идет о демонстрации видео, на котором кандидат в городской совет Манхэттена Зак Вайнер практикует БДСМ со своей подругой.
С жалобой на пропагандистскую передачу обратился один из зрителей. Эксперты проверили содержание выпуска «60 минут» от 21 июня 2021 года и обнаружили там «сцены возбуждающего характера, в которой демонстрируются сексуально откровенные действий, а также частично обнаженное женское тело». Мировой судья назначил ВГТРК штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ток-шоу выходит в эфир с возрастной отметкой «12+».