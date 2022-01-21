Росавиация предупредила авиакомпании о «возможном влиянии» сетей 5G на работу бортового оборудования
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к «возможному влиянию» современных сетей 5G на работу бортового оборудования во время полетов в другие страны
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к «возможному влиянию» современных сетей 5G на работу бортового оборудования во время полетов в другие страны.
В ведомстве отметили, что частотный диапазон работы сетей 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, поэтому теоретически может негативно влиять на их работу, сообщает РБК.
Одновременно с этим в письме Росавиации говорится, что пока однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу приборов самолетов не поступало ни от производителей воздушных судов, ни от европейского и американского регуляторов. Тем не менее, пилоты должны быть готовы к возможной нестабильной работе бортового оборудования. Для этого руководство авиакомпаний должно провести дополнительное обучение экипажей, особенно в части посадки самолетов.
Представители крупнейших российских авиакомпаний сообщили, что пока их экипажи не сталкивались с влиянием сетей 5G на работу радиовысотомеров.
Напомним, что ранее американские авиакомпании выступили против размещения оборудования для 5G вблизи аэропортов, поскольку это может вывести из строя «значительное количество широкофюзеляжных самолетов» и привести к крупном авиационному кризису. В свою очередь в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что оборудование сети 5G может вызывать помехи, которые затруднят полеты в условиях плохой видимости.