Любовь Соболь обвинила свою бывшую соратницу в сотрудничестве со спецслужбами
Юрист сообщила, что «одно из лиц канала «Навальный Live» Ольга Ключникова оказалась человеком, который сливает информацию российским спецслужбам», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом)
Соратница Алексея Навального Любовь Соболь обвинила экс-главу своего предвыборного штаба на выборах в Мосгордуму и Госдуму Ольгу Ключникову в сотрудничестве со спецслужбами.
Юрист сообщила, что «одно из лиц канала «Навальный Live» Ольга Ключникова оказалась человеком, который сливает информацию российским спецслужбам, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
По данным Любови Соболь, ее соратница передавала силовикам данные об ее избирательных кампаниях. Политик также допустила, что в скором времени могут произойти «разнообразные сливы информации против нее и ее коллег».
Сама Ольга Ключникова заявила, что обвинения в ее адрес ложные. «Я никогда не работала на силовиков, никогда им ничего не сливала. Мне жаль, что Люба и ФБК так ошиблись», - написала сотрудница «Навальный Live» в Twitter.