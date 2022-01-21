21 января 2022, 06:45
В Новосибирске установили бюст генпрокурору СССР Роману Руденко. Он был членом «особой тройки»
Участие в открытии бюста приняли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор области Андрей Травников, замгенпрокурора Дмитрий Демешин, скульптор Павел Марков и архитектор Максим Салахов
В Новосибирске установили бюст генерального прокурора СССР Романа Руденко. Новость об открытии памятника появилась на сайте региональной прокуратуры.
Участие в открытии бюста приняли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор области Андрей Травников, замгенпрокурора Дмитрий Демешин, скульптор Павел Марков и архитектор Максим Салахов.
На мероприятии чиновники отметили, что этот памятник станет «достойным украшением города и позволит увековечить память о выдающемся работнике прокуратуры».
Роман Руденко был не только государственным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, но и членом «особой тройки», которая по итогам короткого разбирательства приговаривала «врагов народа» к расстрелу.