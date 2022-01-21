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21 января 2022, 03:16

Дело против замглавы Минтранса Владимира Токарева связано с его работой в «Спецтрансстрое»

Правоохранительные органы раскрыли подробности уголовного дела, в рамках которого накануне был задержан замглавы Минтранса Владимир Токарев. Чиновнику предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Дело против замглавы Минтранса Владимира Токарева связано с его работой в «Спецтрансстрое»
Фото: theins.ru

Правоохранительные органы раскрыли подробности уголовного дела, в рамках которого накануне был задержан замглавы Минтранса Владимир Токарев. Чиновнику предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Претензии к Владимиру Токареву связаны с его работой в «Спецтрансстрое», которая получила от «Российских железных дорог» подряды на строительство Транссиба и БАМа.

По версии следствия, Владимир Токарев, занимая должность первого заместителя гендиректора ООО «Cпецтрансстрой», в целях хищения денежных средств вовлек в противоправную деятельность несколько человек из числа руководства ООО «Спецтрансстрой», ООО «Главстройинвест» и других аффилированных организаций, сообщает РБК.

Г-н Токарев был первым заместителем главы «Спецтрансстроя» с 2016 по 2018 год. С февраля 2021 года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

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