21 января 2022, 02:41
Российские власти выделили на подготовку спортсменов к Олимпиаде 7 млрд рублей
Министерство спорта России потратит на подготовку членов национальной олимпийской сборной к зимним Играм-2022 в Пекине 7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства
Фото: РИА Новости
Министерство спорта России потратит на подготовку членов национальной олимпийской сборной к зимним Играм-2022 в Пекине 7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В октябре 2021 года было потрачено дополнительно 412 млн рублей для участия в тестовых мероприятиях на олимпийских объектах в Китае.
Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил расширенный состав национальной сборной на Игры в Пекине, в который вошли 217 спортсменов. Всего российская делегация включает 509 человек.
Зимние Олимпийские игры начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Россияне из-за сакций, введенных в отношении страны из-за громкого допинг-скандала, будут выступать под нейтральным флагом.