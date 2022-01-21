В Нижнем Новгороде чеченские силовики похитили мать экс-сотрудника «Комитета против пыток»
В Нижнем Новгороде в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева, который является отцом бывшего сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева, ворвались неизвестные и попытались похитить его вместе с женой Заремой
В Нижнем Новгороде в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева, который является отцом бывшего сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева, ворвались неизвестные и попытались похитить его вместе с женой Заремой.
Неизвестные представились сотрудниками полиции Чечни.
В «Комитете против пыток» сообщили, что Зарему Янгулбаеву силовики забрали, а ее мужа увести с собой не смогли, так как его в данной ситуации защитил статус федерального судьи. По словам правозащитников, супруга судьи страдает диабетом, а силовики не взяли ее инсулин. В комитете уверены, что женщине угрожает опасность. Где сейчас находится Янгулбаева, неизвестно.
Правозащитники связывают похищение Заремы Янгулбаевой с деятельностью ее сына Сайди. Ранее он работал в «Комитете против пыток». В декабре силовики провели обыски в его квартире, а его самого допросили.
Власти Чечни подозревают Сайди Янгулбаева в администрировании популярного Telegram-канала «Адат», который критикует деятельность властей республики. Этот канал был признан экстремистским.