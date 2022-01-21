Суд отменил инвестору Майклу Калви запрет определенных действий
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Он освобождается от данной меры пресечения до вступления в силу приговора по делу о хищении средств банка «Восточный»
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Он освобождается от данной меры пресечения до вступления в силу приговора по делу о хищении средств банка «Восточный».
Отменить запрет определенных действий в отношении инвестора просила защита Майкла Калви. Также адвокатам удалось добиться снятия ограничений на выход инвестора из дома в ночное время, сообщает РИА Новости.
Напомним, что летом 2021 года Мещанский райсуд Москвы признал Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении денег у банка «Восточный» виновными в растрате в особо крупном размере. Всем обвиняемым суд назначил условные сроки, а также ввел в их отношении запрет определенных действий.