Республиканская партия США предложила ввести санкции против Путина, Кабаевой, Сечина и других
Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс подготовил законопроект «Об ответственности Путина», который предполагает введение персональных санкций в отношении российского президента, членов его семьи, близких к нему бизнесменов и чиновников
Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс подготовил законопроект «Об ответственности Путина», который предполагает введение персональных санкций в отношении российского президента, членов его семьи, близких к нему бизнесменов и чиновников. В этом списке оказалась и бывшая гимнастка Алина Кабаева, которой СМИ приписывают роман с президентом.
Издание The Washington Post пишет, что Джим Бэнкс называет Кремль «спонсором терроризма» и обвиняет в обострении обстановки на Донбассе. Конгрессмен предлагает запретить гражданам США проводить любые операции с государственным долгом России, ввести санкции против газопровода «Северный поток-2», а также ввести персональные ограничения в отношении лиц из близкого окружения Владимира Путина.
Так, в случае принятия законопроекта санкции будут введены против самого Владимира Путина, Алины Кабаевой, Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаска, Геннадия Тимченко, Игоря Шувалова, Алексея Миллера, Игоря Сечина, Николая Токарева, Сергея Собянина, Андрея Воробьева, Александра Беглова, Дениса Бортникова, Андрея Костина, Александра Бастрыкина, Александра Бортникова, Александра Калашникова, Юрия Чайки, Виктора Гаврилова, Дмитрия Иванова, Дениса Попова, Игоря Янчука, Елены Морозовой, Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян и Константина Эрнста.
Аналогичный санкционный список ранее составили соратники Алексея Навального и передали его властям США и Евросоюза.