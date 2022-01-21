Власти Испании будут платить молодежи пособия, чтобы они быстрее съезжали из родительского дома
Власти Испании анонсировали выплату пособий молодым людям, которые еще живут вместе с родителями. Выплата в размере 250 евро в месяц поможет им съехать из родительского дома и стать по-настоящему самостоятельными
Власти Испании анонсировали выплату пособий молодым людям, которые еще живут вместе с родителями. Выплата в размере 250 евро в месяц поможет им съехать из родительского дома и стать по-настоящему самостоятельными.
250 евро «на самостоятельность» будут получать испанцы младше 35 лет, чей доход не превышает 24 318 евро в год. Субсидию правительство планирует выплачивать в течение двух лет каждый месяц, сообщает Reuters.
В Испании почти 55% людей в возрасте 25-29 лет проживают с родителями. Это один из самых высоких показателей в странах Европы. Чиновники признают, что основной причиной такой «несамостоятельности» является безработица. По официальным данным, безработными являются 29% испанцев младше 25 лет. При этом средняя зарплата работающей молодежи составляет 970 евро в месяц, а средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мадриде или Барселоне без «коммуналки» составляет 700 евро в месяц.