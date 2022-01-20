Мэрия Москвы потратит 9,7 млн рублей на развитие соцсетей бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой
Мэрия Москвы объявила тендер на продвижение в социальных сетях сообщества «Экосистема Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве». Стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей
Мэрия Москвы объявила тендер на продвижение в социальных сетях сообщества «Экосистема Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве». Стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей.
Согласно тендерной документации, продвигать нужно будет личные аккаунты бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой. Своих соцсетей у «Экосистемы» нет, а ссылки на аккаунты в соцсетях ведут на личные страницы Минеевой, сообщает Znak.com.
Подрядчик должен разработать единую стратегию продвижения сообщества во всех популярных соцсетях и мессенджерах. По итогам работы аккаунты г-жи Минеевой за год должны вырасти на 22 тысячи подписчиков (в сумме), а постов в ее соцсетях должно быть опубликовано не менее 3250 штук.
В апреле 2021 года мэрия уже размещала тендер на развитие аккаунтов бизнес-омбудсмена в соцсетях стоимостью 5,4 млн рублей.