Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалют в России. Об этом просили в ФСБ
В докладе финансового регулятора под названием «Криптовалюты: тренды, риски, меры» предлагается запретить в России майнинг, выпуск, обмен и обращение криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками
Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории России.
В докладе финансового регулятора под названием «Криптовалюты: тренды, риски, меры» предлагается запретить в России майнинг, выпуск, обмен и обращение криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками.
ЦБ предлагает разработать механизм блокировок операций по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги, а также установить ответственность для физических и юридических лиц (резидентов России) за покупку и оплату услуг в криптовалюте.
Российским банкам также могут запретить вкладывать свои денежные средства в криптовалюты.
Центробанк объясняет запрет криптовалют необходимостью устранить угрозу для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозу, связанную с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.
Отметим, что накануне публикации доклада ЦБ о судьбе криптовалют в России, агентство Bloomberg сообщило, что глава нацбанка Эльвира Набиуллина предложит запретить виртуальные валюты по настоятельной просьбе ФСБ. Силовики таким образом рассчитывают лишить финансовой поддержки оппозиционеров и независимые СМИ.
Сейчас криптовалюты в России официально признаны платежным средством, однако оплачивать ими товары и услуги запрещено.